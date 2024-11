Oasport.it - A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Malesia 2024: programma gara, differita in chiaro

Il Gran Premio diinserito nel Motomondiale si disputerà nella giornata di domenica 3 novembre. Nato già nel 1991 e ospitato dalla spartana pista di Shah Alam, ha trovato una nuova e ben più accogliente “casa” a Sepang, dove tra il 1997 e il 1999 è stato costruito un autodromo meraviglioso. L’appuntamento malese è, a tutti gli effetti, diventato un classico del calendario. Dal 1991 aè mancato all’appello solo nel 2020 e 2021 a causa della pandemia e delle sue conseguenze. Cionondimeno, è una delle piste più utilizzate in assoluto, essendo sovente teatro di test pre-stagionali. Dunque non ha proprio segreti per piloti e ingegneri. Lo scorso anno, in, vinse Enea Bastianini, mentre la Sprint fu appannaggio di Alex Marquez. Le classi inferiori premiarono invece Fermin Aldeguer (Moto2) e Collin Veijer (Moto3).