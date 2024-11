Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-11-2024 ore 11:30

LuceverdeBentrovati dalla redazione intenso è rallentato ilsulla diramazionenord dal Grande Raccordo Anulare a Settebagni in direzione Fiano km di coda sulla A24-teramo la barriera diEst perintenso in uscita dalla capitale però lentamente in Corso di Francia provinci dente avvenuto in prossimità di via Uruguay un altro incidente rallenta ilin Piazza di Porta Portese all’altezza di Porto di Ripa Grande e visita di Papa Francesco al Cimitero Laurentino dalle 7 di questa mattina vietata la circolazione dei veicoli all’interno del cimitero stesso fino a 12:30 termine della visita e della celebrazione eucaristica presieduta Dal Santo Padre in via Laurentina saranno possibili disagi aldisagi infine al trasporto ferroviario problema la linea alla stazione diTermini i treni in transito sul modo diviaggiano con circa 15 ...