Ilfattoquotidiano.it - Starbuck, l’eroe dell’America “vera” contro la parità di genere: boicotta i grandi marchi e li costringe a cambiare politiche sui diritti

Nel 2016, uno degli slogan più efficaci della campagna elettorale di Donald Trump, che lo portò alla conquista della Casa Bianca, fu “compra americano, assumi americani”. Nel 2024, il tema è più attuale che mai, con una addizione: l’azienda può anche essere a stelle e strisce, ma se ha aperto alla cultura “woke” e a una politica “inclusiva” sui generi è meritevole diggio. I fan di Trump ‘senza se e senza ma’ hanno preso di mira aziende-simbolo come Harley Davidson,s e Disney. Esplicito un video del canale Youtube Columbia war machine dal titolo Harley Davidson Went Woke! So I destroyed My Bike, in cui il proprietario di una Harley luccicante la fa a pezzi con un mitra di grosso calibro. Il canale ha 928mila iscritti e il video è stato visto da 1,2 milioni di persone.