Sinner, allenamento con Rocco Piatti a Monte-Carlo prima della partenza per Torino (VIDEO)

Leggi tutto su Sportface.it

Altra giornata di allenamenti aper Jannik, che continua la sua preparazione in vista delle ATP Finals. Probabilmente l’ultima seduta nel Principato, dato che Jannik è atteso entro domani a. Quest’oggi il numero uno al mondo ha avuto come sparring partner, 20enne figlio dell’ex maestro e coach di Jannik, Riccardo. Un ritorno alle origini per Jannik, che in questi giorni è in compagnia di Darren Cahill a Monaco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daTennis Center (@tenniscenter)conper) SportFace.