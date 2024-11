Lanazione.it - Per il disarmo e la nonviolenza. L’iniziativa della Rete spezzina

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) L’evento "Il mondo è nelle nostre mani - No war" ha regalato una giornata emozionante e stimolante. Organizzato la settimana scorsa dal Nuovo Circolo Barontini,pacifista con i laboratori musicali diretti dal maestro Gianni Grondacci è iniziato alle 10.30 nella sede del circolo, con una tavola rotonda con Pietro Lazagna su "Origine e sviluppoguerra", sono state presentate di seguito le campagne per il, la pace e lasulle quali è impegnata la. Il pomeriggio si è svolto il concerto a cura dei Laboratori di musica d’insieme diretti da Gianni Grondacci, con reading di poesie e testi sulla pace, quindi il flash mob con musica per le vie di Sarzana e l’apericena con piatti tipicicucina ucraina, russa, israeliana e palestinese.