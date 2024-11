Lopinionista.it - Nuove scoperte artistiche a Villa Farnesina, presentazione e mostra il 5 novembre

Leggi tutto su Lopinionista.it

ROMA – Il 5, per ladei recenti ritrovamenti artistici a, a Roma, saranno esposti al pubblico anche due dipinti in deposito alla Camera. Si tratta di opere attribuite alla bottega di Annibale Carracci, Le tre virtù teologali e Fede, Speranza e Carità, di proprietà del Museo e Real Bosco di Capodimonte e conservati a Montecitorio. Comporranno un percorso di opere secentesche che si ispirano o riproducono gli affreschi di Raffaello e dei suoi collaboratori. In particolare, nella Loggia di Amore e Psiche, saranno esposte le due opere attribuite alla bottega dei Carracci, che sono una rielaborazione dei pennacchi dipinti da Giulio Romano, collaboratore del Maestro di Urbino, a decorazione della loggia della