Morte e sciacallaggio a Valencia | sale a 205 il numero dei morti decine di arresti per furti e saccheggi

Cresce giorno dopo giorno ildelle vittime in Spagna dopo la devastante alluvione a, che ad oggi conta 205. Si teme che il bilancio possa ancora salire, poiché sono ancora diversele persone disperse, forse centinaia. Altri 500 soldati si sono uniti ai 1.200 già impiegati per recuperare i superstiti, come spiega El Paìs. Il ministro della Difesa, che ha definito “un’orribile tragedia” quanto successo a, ha garantito che saranno impiegati tutti gli uomini e le donne necessarie per salvare quante più vite umane possibili. Ie gli atti diIn situazioni del genere purtroppo c’è sempre chi se ne approfitta e infatti sono state arrestate 27 persone per rapine e atti dio, come riferito dalla Guardia Civil.