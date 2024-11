Liberoquotidiano.it - Migranti, Del Debbio e Molinari smontano la sinistra: "Quanti soldi abbiamo buttato per ingrassare le cooperative"

(Liberoquotidiano.it - sabato 2 novembre 2024) "Quello che ha fatto questo governo è stato cercare di smantellare fin dall'inizio il sistema dell'accoglienza diffusa". Riccardodella Lega commenta in studio a 4 di Sera, su Rete 4, la notizia della protesta dei residenti di Cremezzano, piccolo centro in provincia di Brescia, che ha detto no all'accoglienza di 40(ma potrebbero salire a 70) su una popolazione totale di 300 anime. "Siamo contrari all'apertura del Cas - ha dichiarato al Giornale di Brescia il sindaco di San Paolo, Alberto Pedretti, dicendosi favorevole alla raccolta firme -. In collaborazione con i cittadini, stiamo facendo di tutto per evitare che il centro venga collocato nel cuore della frazione, davanti alla chiesa e all'oratorio.