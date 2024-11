Secoloditalia.it - La Cina sta costruendo una nave ‘portaerei inedita’. Potrebbero usarla contro Taiwan

Lastaunada guerra del tutto inedita, unica rispetto alle altre. L’ha riportato la Cnn , secondo cui le foto satellitari di Planet Labs mostrano un’imbarcazione nel cantiere navale situato nella Guangzhou Shipyard International, posizionato nell’isola Longxue e nella provincia a sud del Guangdong. Le prime notizie sul nuovo progetto cinese sono arrivate da The war zone. “Forma e dimensioni piuttosto inusuali, è più piccola delle precedenti portaerei cinesi”, ha spiegato Thomas Shugart, ex militare che adesso collabora con il Center for a new American security. L’imbarcazione è addirittura più piccola dei mezzi d’assalto anfibi Tipo 075. Secondo l’esperto, l’edificazione di un nuovo progetto navale da parte della Repubblica popolare cinese, indica una strategia “di fusione militare-civile” per l’impiego di “unità dual-use”.