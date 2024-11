Lanazione.it - Il ruolo degli industriali: "Un piano sicurezza per curare il territorio"

Leggi tutto su Lanazione.it

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Impatti, prevenzione e assicurazioni contro gli eventi catastrofali: sono questi i binari sui quali si muove il bilancio di Confindustria Toscana Nord ad un anno di distanza dall’alluvione del 2 novembre 2023. Un focus puntuale sulle conseguenze causate dallo stanziare sulpratese della tempesta Ciaran e sulle misure da adottare per il futuro per tutelare (o arginare i danni) maggiormente l’area di interesse di Ctn - Prato, Pistoia, Lucca - dove è concentrato il 30% delle imprese manifatturiere della Toscana. "Le alluvioni del 2023 sono state un dramma terribile per tutta la comunità e un danno incalcolabile per l’economia. Le aziende ancora ne risentono.