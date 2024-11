Rompipallone.it - Fabio Cannavaro torna in panchina: destinazione a sorpresa, fino al 2026

Leggi tutto su Rompipallone.it

(Rompipallone.it - sabato 2 novembre 2024)A dir poco incredibile quello che sta succedendo a, allenatore pronto al ritorno in. Fino al 2026, quella che sarebbe poi la firma sul suo contratto. A riportare la notizia sul suo ritorno indel campione del Mondo e Pallone d’Oro 2006, tutti i media nazionali che riportano quella che è la notizia della serata, in merito proprio al grande ritorno di. Perché, il tecnico napoletano, aveva fatto benissimo con l’Udinese nella passata stagione quando, nella sua breve parentesi, era riuscito ad ottenere una salvezza nelle ultime giornate di campionato. Queste, hanno infatti permesso poi al club friulano di sondare le basi di un qualcosa di importante, che stanno appunto vivendo in questa nuova annata nel 2024/2025. Le cose per, in ogni caso, hanno preso una svolta.