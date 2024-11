Espulsa subito disgustoso Grande Fratello concorrente nei guai | cosa ha fatto a Shaila

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Tensione sempre più alta alcon unache potrebbe incorrere nell’espulsione a causa di quantocon. Quest’ultima sarebbe ormai vittima di situazioni poco piacevoli, da quando ha iniziato la storia con Lorenzo. E un dialogo tra altre coinquiline hascatenare le polemiche dei fan dell’ex velina di Striscia la Notizia, che hanno pubblicato video compromettenti. Nella casa delc’è stata una conversazione in particolare che haimbestialire molti telespettatori. E questapotrebbe anche subire un’espulsione, se gli autori se la sentiranno di prendere dei provvedimenti duri alla luce di quanto detto nei confronti di. Le immagini sono diventate virali in pochissime ore. Leggi anche: “Sì, me ne vado”.