Cityrumors.it - Claudio Amendola non si nasconde: “Ho fatto uso di cocaina”. Come è riuscito a smettere

Leggi tutto su Cityrumors.it

ha scritto un libro: “Ma non dovevate anda’ a Londra?”. Una autobiografia dove affronta anche il problema delle dipendenze.torna protagonista, ma non grazie alla telecamera. In questa particolare occasione a parlare è la sua scrittura: il celebre attore e regista ha scritto e pubblicato un’autobiografia. Passo doveroso per un uomo del suo calibro: la florida carriera e le nuove sfide professionali dietro la macchina da presa impongono una sorta di summa di quantoe imparato finora.arriva in libreria con il suo romanzo (ANSA-CityRumors.it)Una sorta di viaggio che possa essere riferimento e cartina tornasole anche per tanti altri appassionati del settore cinematografico e non solo., nonostante tutto, ha conservato la propria umiltà.