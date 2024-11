Sport.quotidiano.net - Basket Serie B. Rimadesio a Fidenza per non perdere terreno

Classifica, nella parte nobile, ancora molto compatta quella del girone A diB Nazionale. C’è la capolista Legnano solitaria in virtù delle sei vittorie sulle sette gare disputate, poi dietro tutte le altre distanziate di due lunghezze. E tra le otto squadre a 10 punti c’è anche la. Un plotone molto nutrito che col passare delle giornate si spezzerà in più tronconi. E per restare in alto non bisognail passo, lo sa bene coach Gallazzi che dopo il ko interno contro Imola di sette giorni fa ha avuto a disposizione un’intera settimana senza impegni al mercoledì per preparare la trasferta di domani acontro una delle squadre più giovani della Lega che in questo primissimo scorcio di stagione si è ben comportata.