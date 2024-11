Gaeta.it - Aggressione sessuale a Firenze: donna egiziana denuncia stupro in bed and breakfast

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Una vicenda tragica ha scossonei giorni scorsi, quando una giovane di 26 anni, originaria dell’Egitto, hato di essere stata vittima di violenza. L’episodio sarebbe avvenuto la notte di Halloween, in un bed andsituato nel cuore della città. Le autorità locali e la polizia sono attualmente al lavoro per fare luce sulla questione, analizzando le telecamere di sorveglianza e raccogliendo evidenze utili per identificare il presunto aggressore. L’incontro e l’invito al bed andSecondo quanto riportato dai media locali, la giovane avrebbe conosciuto l’uomo in un locale notturno della città nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Dopo aver trascorso del tempo insieme, avrebbe accettato di seguirlo in un bed and, senza immaginare che la serata si sarebbe trasformata in un incubo.