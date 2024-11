Quotidiano.net - 'Usa chiedono al Libano tregua unilaterale', Beirut nega

(Di venerdì 1 novembre 2024) Gli Stati Uniti hanno chiesto aldi dichiarare un cessate il fuococon Israele per rilanciare i colloqui in stallo per porre fine alle ostilità tra Israele e Hezbollah. Lo scrive Reuters online citando una fonte politica libanese di alto livello e un diplomatico di alto livello. La ricostruzione è stata tuttavia smentita dal premier libanese Najib Mikati. La richiesta - sostengono le fonti - è stata fatta dall'inviato Usa per ilAmos Hochstein al premier libanese, maavrebbe definito l'annuncio fuori discussione. Più tardi, l'ufficio di Mikati hato che gli Usa abbiamo avanzato tale richiesta.