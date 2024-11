Una fake news creata con l’AI beffa Dublino: migliaia di persone in strada per una parata di Halloween che non esisteva – Il video - Ieri sera a Dublino migliaia di persone si sono ritrovate lungo O’Connell Street, una delle principali arterie della capitale irlandese, in attesa di una parata di Halloween che non si è mai svolta. Le immagini pubblicate sui social mostrano una nutrita affluenza di persone che hanno affollato la via senza partecipare ad alcuna parata, dato che loro malgrado si sono ritrovate vittime di una bufala diffusa online. Man mano che i partecipanti si radunavano per la parata, si sono resi conto che non c’era nessun organizzatore e niente di programmato per la sera di Halloween. Nonostante i migliaia di avventori, non erano presenti forze dell’ordine o personale di sicurezza. October 31, 2024 La parata di Halloween che ha preso in giro Dublino L’evento fasullo era stato promosso sul sito web myspiritHalloween. Leggi tutto su Open.online (Open.online - venerdì 1 novembre 2024)- Ieri sera adisi sono ritrovate lungo O’Connell Street, una delle principali arterie della capitale irlandese, in attesa di unadiche non si è mai svolta. Le immagini pubblicate sui social mostrano una nutrita affluenza diche hanno affollato la via senza partecipare ad alcuna, dato che loro malgrado si sono ritrovate vittime di una bufala diffusa online. Man mano che i partecipanti si radunavano per la, si sono resi conto che non c’era nessun organizzatore e niente di programmato per la sera di. Nonostante idi avventori, non erano presenti forze dell’ordine o personale di sicurezza. October 31, 2024 Ladiche ha preso in giroL’evento fasullo era stato promosso sul sito web myspirit

