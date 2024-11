“Tradite i vostri mariti nel segreto dell’urna”, nello spot l’appello di Julia Roberts alle donne statunitensi: insorgono i repubblicani (Di venerdì 1 novembre 2024) I repubblicani insorgono contro la pubblicità di Julia Roberts per Kamala Harris. “In un luogo come l’America dove le donne hanno ancora il diritto di scegliere, potete votare come volete. Nessuno lo saprà mai”, dice l’attrice mentre il video mostra una donna che incontra il marito dopo aver votato e fa l’occhiolino a un’altra elettrice quando il marito le chiede se ha fatto la “scelta giusta”. Lo spot è duramente criticato dai repubblicani, alcuni dei quali sostengono che una moglie che dice una bugia sul voto è come una donna che tradisce il marito. L'articolo “Tradite i vostri mariti nel segreto dell’urna”, nello spot l’appello di Julia Roberts alle donne statunitensi: insorgono i repubblicani proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - “Tradite i vostri mariti nel segreto dell’urna”, nello spot l’appello di Julia Roberts alle donne statunitensi: insorgono i repubblicani Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Icontro la pubblicità diper Kamala Harris. “In un luogo come l’America dove lehanno ancora il diritto di scegliere, potete votare come volete. Nessuno lo saprà mai”, dice l’attrice mentre il video mostra una donna che incontra il marito dopo aver votato e fa l’occhiolino a un’altra elettrice quando il marito le chiede se ha fatto la “scelta giusta”. Loè duramente criticato dai, alcuni dei quali sostengono che una moglie che dice una bugia sul voto è come una donna che tradisce il marito. L'articolo “nel”,diproviene da Il Fatto Quotidiano.

