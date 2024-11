maya. La Scoperta di questa città, ribattezzata Valeriana, è stata fatta nello stato meridionale di Campeche, nella penisola dello Yucatán. E potrebbe avere sviluppi importantissimi nello studio dell’antica civiltà mesoamericana. A renderla possibile l’utilizzo di una tecnologia, il lidar, che ha permesso ai tecnici di scansionare il terreno dall’alto. Così facendo, si sono accorti della presenza di edifici e insediamenti sotto la vegetazione. Perché la Scoperta è interessante? Per due motivi. Cultweb.it - Scoperta un’antica città maya in Messico. Valeriana cambierà la storia? Leggi tutto su Cultweb.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Cultweb.it: La notizia è di quelle che farebbero entusiasmare Indiana Jones. Una squadra di archeologi della Northern Arizona University, guidati dall’antropologo Luke Auld-Thomas, ha individuato nella giungla messicana antiche strutture, sconosciute fino a oggi, risalenti all’epoca dei. Ladi questa, ribattezzata, è stata fatta nello stato meridionale di Campeche, nella penisola dello Yucatán. E potrebbe avere sviluppi importantissimi nello studio dell’antica civiltà mesoamericana. A renderla possibile l’utilizzo di una tecnologia, il lidar, che ha permesso ai tecnici di scansionare il terreno dall’alto. Così facendo, si sono accorti della presenza di edifici e insediamenti sotto la vegetazione. Perché laè interessante? Per due motivi.

