Thesocialpost.it - Neonata aannegata nel water, la madre Melissa Russo: “Non voglio vedere mia figlia”

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Thesocialpost.it:Machadosi trova di fronte a un’accusa grave e dolorosa: omicidio volontario della propria, avvenuto in circostanze scioccanti. L’accusa, supportata dalla giudice per le indagini preliminari Domenica Gambardella e dal sostituto procuratore Sergio Dini, ha portato alla convalida del fermo e alla decisione di disporre gli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori della donna, situata in provincia di Bari. La drammatica vicenda si è svolta nel contesto della foresteria del Serale Club, un locale dove laavrebbe partorito in solitudine, scegliendo poi di disfarsi della. Durante l’udienza,Machadoha scelto di non rispondere alle domande, mantenendo il silenzio. Al momento di mostrare una foto della bambina, la donna ha rifiutato, limitandosi a un freddo «no, non».