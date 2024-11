MotoGP, Ezpeleta: “Valencia? Aspettiamo decisione Governo”. Bagnaia: “Non sono disposto a correre lì” (Di venerdì 1 novembre 2024) “Stiamo aspettando la decisione del Governo, che ovviamente è molto difficile, ma saranno loro a decidere se l’evento si potrà fare o meno. La nostra idea è di disputare 20 Gran Premi, se non sarà a Valencia troveremo un’altra soluzione”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Dorna, Carmelo Ezpeleta, a SkySport24 al termine di un meeting con i piloti che ha riguardato l’ultimo appuntamento stagionale a Valencia, a rischio per le devastanti alluvioni che hanno colpito l’area provocando oltre 150 morti. Al termine dell’incontro, anche Francesco Bagnaia ha detto la sua: “Non penso sia giusto correre lì. Spero che prendano in considerazione che a livello etico non è la situazione giusta né la cosa corretta. Anche a costo di perdere il Mondiale, io a Valencia non sono disposto a correre“. MotoGP, Ezpeleta: “Valencia? Aspettiamo decisione Governo”. Leggi tutto su Sportface.it (Di venerdì 1 novembre 2024) “Stiamo aspettando ladel, che ovviamente è molto difficile, ma saranno loro a decidere se l’evento si potrà fare o meno. La nostra idea è di disputare 20 Gran Premi, se non sarà atroveremo un’altra soluzione”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Dorna, Carmelo, a SkySport24 al termine di un meeting con i piloti che ha riguardato l’ultimo appuntamento stagionale a, a rischio per le devastanti alluvioni che hanno colpito l’area provocando oltre 150 morti. Al termine dell’incontro, anche Francescoha detto la sua: “Non penso sia giustolì. Spero che prendano in considerazione che a livello etico non è la situazione giusta né la cosa corretta. Anche a costo di perdere il Mondiale, io anon“.: “”.

