Il bilancio dei morti per l'alluvione sale a oltre 200 (Di venerdì 1 novembre 2024) Il bilancio dei morti per l'alluvione in Spagna è ora superiore ai 200: lo si apprende dopo l'ultimo aggiornamento diramato dai servizi d'emergenza della Comunità Valenciana, secondo cui in questa regione le vittime confermate sono 202. L'Agenzia Meteorologica Statale (Aemet) ha attivato l'allarme rosso per pioggia sulla costa di Huelva e nelle regioni di Arévalo e Condado fino alle 15. Pertanto il 112 della regione di Andalucía ha chiesto la massima cautela a Huelva e di evitare spostamenti. "Estrema cautela con DANA a Huelva. Avviso rosso per osservazione di pioggia sulla costa di Huelva, Andévalo e Condado. Proteggiti. Evita di viaggiare", ha indicato il servizio di emergenza attraverso il suo profilo sulla rete social X. Quotidiano.net - Il bilancio dei morti per l'alluvione sale a oltre 200 Leggi tutto su Quotidiano.net (Di venerdì 1 novembre 2024) Ildeiper l'in Spagna è ora superiore ai 200: lo si apprende dopo l'ultimo aggiornamento diramato dai servizi d'emergenza della Comunità Valenciana, secondo cui in questa regione le vittime confermate sono 202. L'Agenzia Meteorologica Statale (Aemet) ha attivato l'allarme rosso per pioggia sulla costa di Huelva e nelle regioni di Arévalo e Condado fino alle 15. Pertanto il 112 della regione di Andalucía ha chiesto la massima cautela a Huelva e di evitare spostamenti. "Estrema cautela con DANA a Huelva. Avviso rosso per osservazione di pioggia sulla costa di Huelva, Andévalo e Condado. Proteggiti. Evita di viaggiare", ha indicato il servizio di emergenza attraverso il suo profilo sulla rete social X.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ildeiper l'a oltre 200; Disastro a Valencia, oltre 200e 120mila sfollati. Tanti ancora dispersi, si scava nel fango - Il Papa all'Angelus: 'La mia vicinanza al popolo di Valencia';a Valencia:a 158 ildei, 366 mila persone senza acqua ed elettricità - video; Ildeiper l'a oltre 200;Valencia,ad almeno 158 ildeiin Spagna: ildeia 158. Il sindaco di Alfafar: “Abbiamo i cadaveri in casa”; Approfondisci 🔍

Il bilancio dei morti per l'alluvione sale a oltre 200

(ansa.it)

Il bilancio dei morti per l'alluvione in Spagna è ora superiore ai 200: lo si apprende dopo l'ultimo aggiornamento diramato dai servizi d'emergenza della Comunità Valenciana, secondo cui in questa ...

Disastro a Valencia: sale a 158 il bilancio dei morti, 120mila gli sfollati, molti dispersi

(msn.com)

Il campione MotGp Bagnaia: "A Valencia non si corra il mondiale, io non scenderò in pista" "Io a Valencia non sono disposto a correre, anche a costo di perdere quello che è il mio massimo obiettivo, o ...

Meteo – Alluvione Spagna, salito a 158 il numero dei morti, 120mila sfollati. Esercito per le strade, i dettagli

(centrometeoitaliano.it)

Meteo - La Spagna affronta l'emergenza maltempo con l'Esercito. Bilancio dei morti sale a 158, con 120mila sfollati. La Francia offre aiuto ...

Alluvione in Spagna, sale a 64 il bilancio delle vittime a Valencia: aumentano i dispersi

(notizie.it)

Sale a 64 il numero delle persone morte nella regione di Valencia a causa dell'alluvione: il numero continua a salire ...