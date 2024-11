Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'Istituto Autonomo Case popolari (IACP) di Caserta, annullando la precedente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania in merito a un avviso di accertamento Imu emesso dal Comune di Marcianise. L’IACP contestava il Casertanews.it - Esenzione dell'Imu sugli alloggi popolari a 'scopo sociale': la sentenza della Cassazione Leggi tutto su Casertanews.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Casertanews.it: La Corte diha accolto il ricorso presentato dall'Istituto Autonomo Case(IACP) di Caserta, annullando la precedentea Commissione Tributaria Regionalea Campania in merito a un avviso di accertamento Imu emesso dal Comune di Marcianise. L’IACP contestava il

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dell'suglia 'scopo sociale': la sentenza della Cassazione; No all’, per glilocati dello Iacp; La Cassazione riapre la strada all’per gliex IACP;: nienteper le case; Vittoria in Cassazione: caseesenti da; La Corte di Cassazione ha sentenziato che l’, non va pagata per gligestiti dagli ex IACP. La situazione a ROMA; Approfondisci 🔍

IMU prima casa: chi è esente e chi deve pagare

(investireoggi.it)

In questa guida analizzeremo in dettaglio la normativa relativa all’IMU sulla prima casa, le esenzioni previste ... di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; solo se previsto dalla ...

Imu 2024, come funziona e a chi spetta l'esenzione sulla prima casa? Cosa sapere

(tg24.sky.it)

Si avvicina la scadenza del 16 dicembre, termine ultimo per pagare il saldo dell'Imposta municipale unica sulla casa. Ma quali sono i casi in cui bisogna pagare e quelli invece in cui si è esonerati?

IMU 2024: normativa, pagamenti e chi è obbligato a versarla

(assodigitale.it)

È rilevante notare che le categorie di esenzione più comuni riguardano le abitazioni di residenza principale e i fabbricati utilizzati per scopi sociali, come alloggi di cooperative edilizie per i ...

Cambio residenza per non pagare l’IMU: molti usano questo escamotage legale

(notizie.com)

È possibile beneficiare dell’esenzione sull’IMU per la prima casa anche nel caso in cui si assiste ad un familiare disabile? Cosa prevede la legge. L’Imu (Imposta municipale propria) è l’imposta, ...