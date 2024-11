Superguidatv.it - Endless Love non in onda oggi, 1° novembre, perché? I motivi e cosa vedremo al suo posto

Una brutta sorpresa attende, venerdì 1°, i fans di. L'amata soap turca Kara Sevda non andrà innel consueto slot pomeridiano di Canale 5,? e scopri inon in, 1°Cambio programmazione in casa Mediaset per la giornata di, venerdì 1°, che interesserà anche la dizi turca. Salta l'appuntamento con le vicende di Kemal e Nihan, chenon andranno in. Ma quali sono idi questo cambio di programmazione? Trattandosi di una giornata festiva i vertici di Cologno Monzese hanno pensato di consentire ai tantissimi fans di trascorrerla con amici e parenti, senza per questo far perdere loro nessun episodio, visto anche che la soap è in un punto cruciale delle trame.