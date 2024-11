settore agricolo nel Lazio sta attraversando una fase estremamente critica, con diverse problematiche che stanno mettendo in pericolo la sussistenza degli agricoltori. Coldiretti Lazio ha sollevato preoccupazioni riguardanti il drastico calo della produzione di nocciole, i danni causati dai lupi e l’utilizzo di prodotti caseari congelati provenienti dall’estero. Queste questioni hanno spinto l’associazione a richiedere la convocazione di tavoli di crisi per affrontare le difficoltà del comparto. Il crollo della produzione di nocciole Una delle questioni più gravi sollevate riguarda il calo della produzione di nocciole, scesa di oltre il 50%. Questo dato esprime una crisi profonda per molti agricoltori della regione, costretti a fronteggiare costi di produzione sempre più elevati. Gaeta.it - Coldiretti Lazio chiede interventi urgenti per salvare il settore agricolo in crisi Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter La situazione delnelsta attraversando una fase estremamente critica, con diverse problematiche che stanno mettendo in pericolo la sussistenza degli agricoltori.ha sollevato preoccupazioni riguardanti il drastico calo della produzione di nocciole, i danni causati dai lupi e l’utilizzo di prodotti caseari congelati provenienti dall’estero. Queste questioni hanno spinto l’associazione a rire la convocazione di tavoli diper affrontare le difficoltà del comparto. Il crollo della produzione di nocciole Una delle questioni più gravi sollevate riguarda il calo della produzione di nocciole, scesa di oltre il 50%. Questo dato esprime unaprofonda per molti agricoltori della regione, costretti a fronteggiare costi di produzione sempre più elevati.

ROMA, 01 NOV - Dal calo di oltre il 50% delle nocciole, alle pecore sbranate dai lupi che stanno uccidendo migliaia di ovini e caprini, con perdite che arrivano fino a 250 mila capi e pastori costrett ...

