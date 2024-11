Bergamonews.it - Chignolo d’Isola, blitz dei carabinieri in un edifico occupato abusivamente: un arresto

Undici blitz dei carabinieri della Compagnia di Treviglio in un edificio in stato di abbandono in via XXV Aprile 8 a Chignolo d'Isola ha permesso di identificare sette persone, tutti cittadini di nazionalità marocchina di età compresa tra i 17 e i 32 anni, tutti irregolari sul territorio nazionale e con precedenti. Tutti e sette gli occupanti sono stati deferiti per invasione di terreni e edifici. L'operazione si è svolta nelle prime ore del mattino di mercoledì 30 ottobre dai carabinieri di Capriate San Gervasio, coadiuvati dai colleghi di Brembate, di Dalmine e del Nucleo Cinofili di Orio al Serio. I militari dell'Arma sono stati supportati dalla Polizia Locale del "Centrisola". Grazie alle perquisizioni personali sono stati rinvenute dosi di hashish per uso personale con contestuale segnalazione alla Prefettura di Bergamo.