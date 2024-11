Call of Duty: Black Ops 6 su Xbox Game Pass ha danneggiato le vendite? Ne parlano alcuni analisti - Il lancio di Call of Duty: Black Ops 6 su Xbox Game Pass ha danneggiato le vendite del gioco? Secondo alcuni noti analisti del mondo dei videogiochi questa importante novità non ha influito negativamente sulle vendite tradizionale del titolo. TwistedVoxel ha segnalato i commenti condivisi da Daniel Ahmad, direttore di ricerca e approfondimenti presso Niko Partners, e di Mat Piscatella, direttore esecutivo ed analista del settore dei videogiochi presso Circana (ex NPD Group). Entrambi hanno quindi affermato che l’aggiunta di Call of Duty: Black Ops 6 sin dal lancio su Xbox Game Pass ha favorito Microsoft anziché danneggiare le vendite del gioco, come temevano non pochi utenti e professionisti del settore prima del lancio ufficiale del titolo. Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6 su Xbox Game Pass ha danneggiato le vendite? Ne parlano alcuni analisti Leggi tutto su Game-experience.it (Game-experience.it - venerdì 1 novembre 2024)- Il lancio diofOps 6 suhaledel gioco? Secondonotidel mondo dei videogiochi questa importante novità non ha influito negativamente sulletradizionale del titolo. TwistedVoxel ha segnalato i commenti condivisi da Daniel Ahmad, direttore di ricerca e approfondimenti presso Niko Partners, e di Mat Piscatella, direttore esecutivo ed analista del settore dei videogiochi presso Circana (ex NPD Group). Entrambi hanno quindi affermato che l’aggiunta diofOps 6 sin dal lancio suha favorito Microsoft anziché danneggiare ledel gioco, come temevano non pochi utenti e professionisti del settore prima del lancio ufficiale del titolo.

