Ilgiorno.it - Brera, l’ira dei sindacati: "Ci vietano lo sciopero"

sul piede di guerra a. Avevano indetto una serrata per il 7 dicembre, giorno annunciato per l'apertura di Palazzo Citterio, ma la "Commissione di garanzia" che sovrintende e vigila sulla calendarizzazione degli scioperi ha respinto la richiesta. Così, in attesa di verificare la "legittimità di tale pronunciamento", come scrivono, i dipendenti hanno deciso di fare un presidio e volantinaggio - domenica, dalle 11 alle 16 - davanti alla Pinacoteca di. Perchè lo stop? La motivazione è che "non vengono rispettati i dieci giorni fra unoe l'altro anche se indetti da altre sigle e altri comparti della pubblica amministrazione". Ci sono in previsione due manifestazioni, il 29 novembre contro la Legge di Bilancio, e l'altra il 13 dicembre.