Arriva al pronto soccorso con problemi a respirare, dopo 4 giorni muore in reparto: chiesto un milione e mezzo di euro - Perdono il padre a causa, secondo l'accusa, dell'errata condotta dei medici: chiesto oltre un milione e mezzo di euro all'Azienda sanitaria provinciale.L'Asp si è costituita in giudizio per resistere alle richieste risarcitorie di una famiglia agrigentina che chiedono un indennizzo per la Agrigentonotizie.it - Arriva al pronto soccorso con problemi a respirare, dopo 4 giorni muore in reparto: chiesto un milione e mezzo di euro Leggi tutto su Agrigentonotizie.it (Agrigentonotizie.it - venerdì 1 novembre 2024)- Perdono il padre a causa, secondo l'accusa, dell'errata condotta dei medici:oltre undiall'Azienda sanitaria provinciale.L'Asp si è costituita in giudizio per resistere alle richieste risarcitorie di una famiglia agrigentina che chiedono un indennizzo per la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:alcon problemi a respirare, dopo 4 giorni muore in reparto: chiesto un milione e mezzo di euro;alcon una ferita alla testa: «Sono stato colpito con un ferro da stiro»; Galliera sovraffollato, alfino a 12 ambulanze in attesa; Aggressioni al personale sanitario dei, Zanella: basta, non c’è più tempo da perdere; A Genoval'app per monitorare familiari e amici al: come funziona; Genova,al San Martino il serviziotracker: la app che consente ai familiari di seguir…; Approfondisci 🔍

Arriva al pronto soccorso con una ferita alla testa: «Sono stato colpito con un ferro da stiro»

(lasicilia.it)

Un 42enne è stato ricoverato al pronto soccorso del Buccheri La Ferla per una ferita alla testa. Ai medici che gli hanno suturato una ferita avrebbe detto di essere stato colpito con un ferro da stiro ...

Salerno, oltre 210mila accessi nei pronto soccorso: sei su dieci non sono urgenti

(ilmattino.it)

In risalita gli accessi nei pronto soccorso salernitani. Dopo il minimo storico dei 180mila nel 2021, gli arrivi nei reparti di emergenza-urgenza dei nosocomi della provincia tornano sopra ...

Ospedali privati, l'Ats di Milano: «Pochi ricoveri dal pronto soccorso». La replica dei primari: «Noi ottimizziamo i posti letto»

(msn.com)

Andrea Schiraldi (ospedale San Giuseppe):«Noi ci sforziamo di instradare chi non ha bisogno di cure per acuti» ...

Al pronto soccorso pediatrico del Civile 37mila accessi. Ma il 40% è inappropriato

(brescia.corriere.it)

Per la prima volta alla Facoltà di Medicina il congresso nazionale di emergenza per i bambini. Arrighini: «Bisogna essere in grado di distinguere le vere emergenze e dare risposte adeguate» ...