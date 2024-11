Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia … L’epoca d’oro del calcio a Rosignano della stagione 1983-84

Ladel-84 Settimo e penultimo appuntamento per la mia rassegna toscana di maglie anni Ottanta. Oggi parliamo di una piccola realtàprovincia di Livorno, vale a dire il, anzi, precisamente, il Gruppo Sportivoche, alche oggi presento che si riferisce alla-84, militava nel campionato di Interregionale. Il GSè la principale storica realtà calcistica diSolvay, la più popolosa frazione diMarittimo, famosa anche per la storica presenza del noto stabilimento industrialeSolvay, destinato alla produzione principalmente di soda caustica, bicarbonato, carbonato di sodio e acqua ossigenata. FronteParticolare del numero 6 sul retro Laè davvero molto bella e, per questa ragione, ho fatto una piccola eccezione al mio criterio di collezionare le maglie di quegli anni (che arriva fino alle maglie di squadre che hanno militato almeno in serie C2 negli anni Ottanta).