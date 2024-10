Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-10-2024 ore 13:30

(Di giovedì 31 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità disagio e sulla casa c’è un incidente provoca incolonnamenti tra la Giustiniana e Tomba di Nerone sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite casse Salaria e dalla Nomentana al bivio con laL’Aquila in carreggiata è ancora tratti sempre perintenso dall’uscita ostia-acilia sino alla Tuscolana coda Inoltre dalla Prenestina al bivio per laL’Aquila in tangenziale incolonnamenti in direzione San Giovanni dalla galleria Giovanni XXIII sino alla Salaria lavori in corso sulla via del mare percorribile trae Acilia esclusivamente in direzione Ostia la via Ostiense invece è percorribile soltanto versodal raccordo verso il centro città questa sera all’Olimpico in programma aTorino calcio d’inizio 20:45 i provvedimenti relativi alla sosta alla ...