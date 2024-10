Stellantis, vendite e ricavi in calo. Ma sale in Borsa per i dati europei (Di giovedì 31 ottobre 2024) Torino, 31 ottobre 2024 – Giù le vendite, crolla il fatturatto. Un mix indigesto, eppure la Borsa vede rosa nel futuro di Stellantis. Grazie alla conferma dei target 2024, già tagliati a fine settembre, e soprattutto ai segnali positivi che arrivano dagli ordini dei nuovi modelli Citroen C3, Peugeot 3008 e Alfa Junior. Nel terzo trimestre la casa automobilistica franco-italiana ha visto scendere del 27% i ricavi, a 33 miliardi di euro, mentre le consegne consolidate si sono fermate a 1,148 milioni di unità, in calo del del 20% rispetto all’anno precedente. Il margine operativo adjusted è atteso tra il 5,5% e il 7% per l’intero 2024, mentre il free cash flow industriale, prima positivo, è previsto in rosso tra 5 e 10 miliardi. Quotidiano.net - Stellantis, vendite e ricavi in calo. Ma sale in Borsa per i dati europei Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Torino, 31 ottobre 2024 – Giù le, crolla il fatturatto. Un mix indigesto, eppure lavede rosa nel futuro di. Grazie alla conferma dei target 2024, già tagliati a fine settembre, e soprattutto ai segnali positivi che arrivano dagli ordini dei nuovi modelli Citroen C3, Peugeot 3008 e Alfa Junior. Nel terzo trimestre la casa automobilistica franco-italiana ha visto scendere del 27% i, a 33 miliardi di euro, mentre le consegne consolidate si sono fermate a 1,148 milioni di unità, indel del 20% rispetto all’anno precedente. Il margine operativo adjusted è atteso tra il 5,5% e il 7% per l’intero 2024, mentre il free cash flow industriale, prima positivo, è previsto in rosso tra 5 e 10 miliardi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:conferma le stime. Nel trimestreindel 27%;in. Ma sale in Borsa per i dati europei;: in, ma promette novità per il 2025;netti indel 27% a 33 miliardi di euro,-20%. I numeri del III trimestre;registra undeima conferma la guidance per il 2024;: in, ma promette novità pe...; Approfondisci 🔍

Stellantis, vendite e ricavi in calo. Ma sale in Borsa per i dati europei

(msn.com)

Torino, 31 ottobre 2024 – Giù le vendite, crolla il fatturatto. Un mix indigesto, eppure la Borsa vede rosa nel futuro di Stellantis. Grazie alla conferma dei target 2024, già tagliati a fine settembr ...

Stellantis registra un calo delle vendite del 27 per cento mentre la domanda europea frena

(msn.com)

Nel terzo trimestre del 2024 Stellantis ha registrato ricavi netti di 33 miliardi di euro, con un calo del 27 per cento rispetto al 2023.

Stellantis: in calo ricavi e vendite, ma promette novità per il 2025

(msn.com)

Il gruppo Stellantis segna un calo del 27% nei ricavi del terzo trimestre 2024. Giù del 20% le consegne in tutto il mondo ...

Stellantis conferma le stime. Nel trimestre ricavi in calo del 27%

(msn.com)

Stellantis archivia il terzo trimestre con ricavi in calo del 27% a 33 miliardi a causa di una diminuzione ... aumentare il ritmo delle vendite e recuperare la nostra quota di mercato in modo da avere ...