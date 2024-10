Spagna: confermati finora 158 morti in alluvione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Barrio de La Torre (Valencia, Spagna), 31 ott. (LaPresse/AP) – Sono 158 i morti confermati finora nell’alluvione che ha colpito ieri la Spagna. Di questi 155 sono stati registrati nella sola regione di Valencia. Altri orrori sono emersi dai detriti e dagli onnipresenti strati di fango lasciati dai muri d’acqua che hanno prodotto il più mortale disastro naturale della Spagna a memoria d’uomo. Le squadre di soccorso hanno cercato i corpi nelle auto bloccate e negli edifici crollati, mentre le persone cercavano di salvare ciò che potevano dalle loro case distrutte. Lapresse.it - Spagna: confermati finora 158 morti in alluvione Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Barrio de La Torre (Valencia,), 31 ott. (LaPresse/AP) – Sono 158 inell’che ha colpito ieri la. Di questi 155 sono stati registrati nella sola regione di Valencia. Altri orrori sono emersi dai detriti e dagli onnipresenti strati di fango lasciati dai muri d’acqua che hanno prodotto il più mortale disastro naturale dellaa memoria d’uomo. Le squadre di soccorso hanno cercato i corpi nelle auto bloccate e negli edifici crollati, mentre le persone cercavano di salvare ciò che potevano dalle loro case distrutte.

Sono continuate per tutta la notte le ricerche delle vittime delle inondazioni che hanno flagellato il sud della Spagna, in particolare la provincia di Valencia. Altri due decessi sono ...

Agenzia toglie l'allerta massima nel Castillon L'Agenzia Meteorologica Statale spagnola (Aemet) ha mantenuto sei comunità sotto allerta arancione, il secondo livello di una scala di tre, in Andalusia, ...

I dispersi sono ancora decine, a Valencia “si cerca casa per casa” - Schierati anche i soldati - Episodi di saccheggio ...

