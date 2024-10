Sfregio di Elkann al Parlamento: rifiuta l’audizione alla Camera (Di giovedì 31 ottobre 2024) No del presidente Stellantis che sostiene: «Nessun disimpegno». Sdegno bipartisan. La Meloni: «Una mancanza di rispetto». Laverita.info - Sfregio di Elkann al Parlamento: rifiuta l’audizione alla Camera Leggi tutto 📰 Laverita.info (Di giovedì 31 ottobre 2024) No del presidente Stellantis che sostiene: «Nessun disimpegno». Sdegno bipartisan. La Meloni: «Una mancanza di rispetto».

«John Elkann non ha detto solo di no, ha detto no perché aspetto il tavolo del Governo. Temo che gli sfuggano dei fondamentali della Repubblica italiana».

Dunque, niente audizione davanti alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato. Un rifiuto, quello del presidente di Stellantis, John Elkann, stigmatizzato dalla premier Gio ...

Il presidente di Stellantis John Elkann si nega alla richiesta di comparire in Parlamento a parlare della situazione Stellantis. E pensare che suo nonno era senatore a ...

Giorgia Meloni , premier italiana, ha recentemente criticato duramente John Elkann, presidente di Stellantis , per la sua decisione di non partecipare all'audizione in Parlamento , preferendo limitare ...