Marchetti, Kvara come Osimhen? (Di giovedì 31 ottobre 2024) Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Il giornalista ha parlato del rinnovo di Kvaratskhelia. La situazione ancora non si sblocca e sembra simile a quella di Osimhen. Ecco quanto dichiarato dall’esperto di mercato di Sky. Marchetti: “Fumata grigia per Kvara Così il giornalista: “Fumata grigia dopo l’incontro con gli agenti a Milano? Il problema non è l’ingaggio, quanto la clausola e le commissioni. Il Napoli vuole una clausola a 120 milioni, simile a quella di Victor Osimhen, mentre il calciatore e gli agenti hanno delle idee differenti. Il nodo dell’ingaggio è relativo: la richiesta di stipendio è di 5 milioni più bonus. Si arriverà a 8 solo al terzo anno del nuovo contratto, grazie a con bonus corposi legati a prestazioni individuali e risultati complessivi del Napoli. Terzotemponapoli.com - Marchetti, Kvara come Osimhen? Leggi tutto 📰 Terzotemponapoli.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Luca, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Il giornalista ha parlato del rinnovo ditskhelia. La situazione ancora non si sblocca e sembra simile a quella di. Ecco quanto dichiarato dall’esperto di mercato di Sky.: “Fumata grigia perCosì il giornalista: “Fumata grigia dopo l’incontro con gli agenti a Milano? Il problema non è l’ingaggio, quanto la clausola e le commissioni. Il Napoli vuole una clausola a 120 milioni, simile a quella di Victor, mentre il calciatore e gli agenti hanno delle idee differenti. Il nodo dell’ingaggio è relativo: la richiesta di stipendio è di 5 milioni più bonus. Si arriverà a 8 solo al terzo anno del nuovo contratto, grazie a con bonus corposi legati a prestazioni individuali e risultati complessivi del Napoli.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: SKY - Kvaratskhelia rifiuta clausola alla, De Laurentiis: "Non se ne parla". La verità sull'ingaggio;: “al Psg? Il Napoli non cederà il georgiano. Accetta offerte soltanto per l’attaccante”;: “non farà parte del progetto. Posizione netta del Napoli su”;: "è un problema, per Lukaku manca l'accordo col Chelsea. Natan? Potrebbe partire in prestito"; Sky,: "Lukaku potrebbe arrivare anche senza la cessione di"; Cessione, difficile che si chiude in una settimana. Il PSG vuole muovere poco cash; Approfondisci 🔍

Kvaratskhelia rifiuta clausola alla Osimhen, De Laurentiis: "Non se ne parla". La verità sull'ingaggio

(informazione.it)

Kvaratskhelia è tornato super in campo, ma c’è un nuovo ostacolo per il presidente De Laurentiis. Spunta la distanza sulla clausola Nelle ultime ore è avvenuto un incontro tra il ds Manna e il suo… ...

"Non se ne parla", la reazione della dirigenza Napoli al no di Kvara sulla clausola: il retroscena

(msn.com)

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: "Fumata grigia dopo l'incontro con gli agenti a Milano? Il problema non è l'ingaggio, quando l ...

De Maggio: "Sapete quanto guadagna Kvara? La vera cifra non è mai uscita"

(informazione.it)

Kvaratskhelia è tornato super in campo, ma c’è un nuovo ostacolo per il presidente De Laurentiis. Spunta la distanza sulla clausola Nelle ultime ore è avvenuto un incontro tra il ds Manna e il suo… ...

Sky, Marchetti su Kvara: “Il suo agente non ha chiesto 8 milioni, c’è il nodo clausola”

(mondonapoli.it)

Luca Marchetti, esperto di mercato Sky, ha rivelato le ultime sul rinnovo di Kvara ai microfoni di Tuttomercatoweb.