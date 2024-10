Maltratta la moglie che lo denuncia, disposto il braccialetto (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Maltratta la moglie che lo denuncia. A San Valentino Torio (Salerno), i carabinieri della locale stazione hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un 44enne del luogo. L’uomo è indagato per Maltrattamenti verso la consorte. Grazie alla denuncia della donna, sono state avviate le indagini e i militari hanno potuto raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo che in diverse circostanze l’avrebbe Maltrattata. L'articolo Maltratta la moglie che lo denuncia, disposto il braccialetto proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Maltratta la moglie che lo denuncia, disposto il braccialetto Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutolache lo. A San Valentino Torio (Salerno), i carabinieri della locale stazione hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione delelettronico nei confronti di un 44enne del luogo. L’uomo è indagato permenti verso la consorte. Grazie alladella donna, sono state avviate le indagini e i militari hanno potuto raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo che in diverse circostanze l’avrebbeta. L'articololache loilproviene da Anteprima24.it.

Maltratta la moglie e lei lo denuncia: braccialetto elettronico per un 44enne di San Valentino Torio

Eseguito dai carabinieri il divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico, a San Valentino Torio, nei confronti di un 44enne del luogo indagato per "maltra ...

Pagani, maltratta la moglie e lei lo denuncia: divieto di avvicinamento

Maltratta la moglie che lo denuncia: per questo a Pagani i carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito un divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, ...

Maltratta e svilisce la moglie per otto anni: “Diceva che ero incapace e mi comandava”

Alla sbarra un imprenditore torinese per le violenze psicologiche sulla moglie: “Si era proposto di aiutarmi e poi è diventato sempre più ...

Violenza nel Salernitano, maltratta l’ex moglie e lei lo denuncia: nei guai un 38enne

SALERNO – A Pagani, in provincia di Salerno, i Carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito un divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, con l’applicazione del ...