Oasport.it - Lando Norris provoca Max Verstappen: “Voglio competere in modo pulito, sta agli altri cambiare…”

Leggi tutto 📰 Oasport.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Piccole scherme. Nervi tesi in F1 nella lotta per il titolo mondiale tra Max. L’olandese è a secco di vittorie nelle gare domenicali da 10 week end e l’ultima affermazione è stata ottenuta nell’ormai lontano GP di Spagna. Da quel momento, il tre-volte iridato è stato costretto a fare gli straordinari, dovendo fare i conti con una Red Bull che ha un po’ perso la strada dello sviluppo., dal canto suo, non è stato così concreto come avrebbe potuto e dovuto per approfittare delle problematiche del rivale e, quando mancano quattro round al termine del campionato, il ritardo del pilota di casa McLaren è di 47 punti.