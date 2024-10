La sanzione per i fumogeni in Conference. San Gallo, mano pesante Uefa. Due le trasferte vietate ai tifosi (Di giovedì 31 ottobre 2024) La decisione era nell’aria, anche se la speranza era di una sanzione più leggera. Invece la Uefa questa volta ha usato la mano pesante con la Fiorentina e i propri tifosi. Saranno due le partite che la squadra di Palladino dovrà giocare in trasferta senza l’apporto della propria gente. Quella di Cipro contro l’Apoel del 7 novembre e anche quella del 19 dicembre a Guimaraes, ovvero l’ultima del girone. Gare nelle quali la Fiorentina non potrà mettere in vendita i biglietti del settore ospiti. La sanzione poi tocca anche il club, condannato a pagare una multa di 50.000 euro. Sport.quotidiano.net - La sanzione per i fumogeni in Conference. San Gallo, mano pesante Uefa. Due le trasferte vietate ai tifosi Leggi tutto 📰 Sport.quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) La decisione era nell’aria, anche se la speranza era di unapiù leggera. Invece laquesta volta ha usato lacon la Fiorentina e i propri. Saranno due le partite che la squadra di Palladino dovrà giocare in trasferta senza l’apporto della propria gente. Quella di Cipro contro l’Apoel del 7 novembre e anche quella del 19 dicembre a Guimaraes, ovvero l’ultima del girone. Gare nelle quali la Fiorentina non potrà mettere in vendita i biglietti del settore ospiti. Lapoi tocca anche il club, condannato a pagare una multa di 50.000 euro.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Laper iinGallo, mano pesante Uefa. Due le trasferte vietate ai tifosi; Fiorentina, pugno duro dell'Uefa dopo i fatti diGallo: le sanzioni; Squalifiche e sanzioni: le decisioni ufficiali dopoGallo-Fiorentina; Fiorentina e il caso: in arrivo sanzioni Uefa per la società e i tifosi;Gallo-Fiorentina interrotta più volte per: deve intervenire Biraghi; PagelleGallo-Fiorentina 2-4: Ikoné show, Martinez Quarta si riscatta. Gara sospesa pere petardi; Approfondisci 🔍

Fiorentina, pugno duro dell'Uefa dopo i fatti di San Gallo: le sanzioni

(firenzetoday.it)

Pugno duro della Uefa dopo i fatti successi durante l'ultima trasferta di Conference League a San Gallo nel settore ospiti della Fiorentina. A causa dei fumogeni, dei petardi e dei fuochi d’artificio ...

CorFio: “Episodio fumogeni San Gallo: rischio squalifica e sanzioni”

(informazione.it)

Seconda partita, seconda vittoria. Per il momento insomma va bene così anche se, mettendo insieme questa vittoria con quella ottenuta coi New Saints, l’indicazione si fa abbastanza chiara: la Fiorenti ...

Fiorentina, Commisso condanna i fumogeni a San Gallo: "Irresponsabili quei tifosi, non succeda più"

(calciomercato.com)

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha voluto stigmatizzare attraverso i canali viola il comportamento di alcuni dei tifosi al seguito della squadra in.

Fiorentina e il caso fumogeni: in arrivo sanzioni Uefa per la società e i tifosi

(msn.com)

La partita di Conference contro il San Gallo è stata interrotta due volte. Agli ultrà potrebbe essere vietata la prossima trasferta, per il club una multa ...