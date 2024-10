Inter-Napoli vietata ai campani: novità sul ricorso (Di giovedì 31 ottobre 2024) Inter-Napoli è stata vietata ai residenti in campania: un danno notevole per la tifoseria, ma c’è la possibilità del ricorso A poche ore dall’annuncio del prefetto di Milano che vieta la vendita dei biglietti di Inter-Napoli ai residenti in campania, arrivano importanti novità sul ricorso. Il big match di San Siro in programma il 10 novembre è stato etichettato come pericoloso per l’ordine pubblico. Il prefetto Sgaraglia ha sottolineato che in passato, precisamente nel 2018, ci sono stati scontri tra tifoserie che hanno causato anche la morte di un supporter varesino, gemellato con l’Inter. Oltretutto, in quegli scontri fuori San Siro, ci furono 4 feriti napoletani per accoltellamento. Insomma, la volontà è quello di evitare episodi simili che hanno portato all’uccisione di una persona e alla condanna per quattro anni ad un supporter azzurro. Spazionapoli.it - Inter-Napoli vietata ai campani: novità sul ricorso Leggi tutto 📰 Spazionapoli.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)è stataai residenti ina: un danno notevole per la tifoseria, ma c’è la possibilità delA poche ore dall’annuncio del prefetto di Milano che vieta la vendita dei biglietti diai residenti ina, arrivano importantisul. Il big match di San Siro in programma il 10 novembre è stato etichettato come pericoloso per l’ordine pubblico. Il prefetto Sgaraglia ha sottolineato che in passato, precisamente nel 2018, ci sono stati scontri tra tifoserie che hanno causato anche la morte di un supporter varesino, gemellato con l’. Oltretutto, in quegli scontri fuori San Siro, ci furono 4 feriti napoletani per accoltellamento. Insomma, la volontà è quello di evitare episodi simili che hanno portato all’uccisione di una persona e alla condanna per quattro anni ad un supporter azzurro.

