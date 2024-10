Thesocialpost.it - Il cadavere di Michele De Carlo trovato in un capannone: ferite d’arma da fuoco

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ildi un uomo, con evidentidaalla testa e al torace, è stato rinella notte tra 30 e 31 ottobre in undi via Anna Magnani, alla periferia di Gioia del Colle, vicino Bari. Si tratta del 39enneDe. L’uomo aveva precedenti penali, ma qualche mese fa era stato assolto in un processo in cui gli erano contestati reati in materia di armi e favoreggiamento. Nei suoi confronti l’accusa aveva chiesto nei suoi confronti una condanna a quattro anni e aveva già scontato per questo motivo un periodo di detenzione tra carcere e arresti domiciliari.Leggi anche:in avanzato stato di decomposizionein una cantinaDesi occupava della vendita di prodotti caseari, era sposato e aveva figli. A lanciare l’allarme è stato il padre non appena ha visto il corpo del figlio.