IA Generativa | +246% la domanda di professionalità nei primi 6 mesi del 2024

Roma, 31 ottobre 2024 – E' un vero boom quello che caratterizza la domanda di figure professionali competenti nell'AI e nell'AI Generativa specialmente. A fornire un quadro su numeri e evidenze del trend è lo studio 'Nuovi modi di lavorare: ruoli e competenze nell'era dell'IA Generativa', realizzato da Gi Group Holding – attraverso la Divisione ICT di Gi Group, e ODM Consulting - in collaborazione con Microsoft Italia.

Intelligenza artificiale generativa, domanda in crescita del 246%

Il riferimento è presente in 10.795 annunci su Linkedin, analizzati da Gi group holding e Microsoft Italia. Più del 10% lo indica nel job title ...

