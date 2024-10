“Ho detto che sei una zocc***? Per noi napoletani è un rafforzativo, non è per offenderti”: Shaila Gatta al Grande Fratello offende due donne e prova a giustificarsi (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ancora polemiche su Shaila Gatta. Dopo essere tornata con Lorenzo Spolverato dal Gran Hermano, in Spagna, dove i due hanno suggellato il loro amore con una bollente notte di passione, la concorrente napoletana è stata nuovamente travolta dalle critiche per un appellativo offensivo che avrebbe affibbiato ad Amanda Lecciso e a Maria Vittoria Minghetti. A riportare le parole che Gatta avrebbe usato per definire le due inquiline della casa è stato Javier Martinez che, presumibilmente scottato dal confronto avuto con l’ex velina, ha deciso di raccontare tutto. Stando a quanto raccontato dal pallavolista argentino, infatti, Shaila avrebbe definito “zocc***” Maria Vittoria Minghetti e Amanda Lecciso. Ilfattoquotidiano.it - “Ho detto che sei una zocc***? Per noi napoletani è un rafforzativo, non è per offenderti”: Shaila Gatta al Grande Fratello offende due donne e prova a giustificarsi Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ancora polemiche su. Dopo essere tornata con Lorenzo Spolverato dal Gran Hermano, in Spagna, dove i due hanno suggellato il loro amore con una bollente notte di passione, la concorrente napoletana è stata nuovamente travolta dalle critiche per un appellativo offensivo che avrebbe affibbiato ad Amanda Lecciso e a Maria Vittoria Minghetti. A riportare le parole cheavrebbe usato per definire le due inquiline della casa è stato Javier Martinez che, presumibilmente scottato dal confronto avuto con l’ex velina, ha deciso di raccontare tutto. Stando a quanto raccontato dal pallavolista argentino, infatti,avrebbe definito “” Maria Vittoria Minghetti e Amanda Lecciso.

