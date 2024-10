.com - Halloween triste per le zucche: sparite 1 su 4 causa maltempo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Quest’annosarà difficile per leitaliane, con una produzione ridotta del 25% adie alluvioni che hanno devastato aree di coltivazione tradizionali, come la Val di Cornia e la Versilia. Lo riferisce Coldiretti Toscana, che ha monitorato l’impatto delle condizioni meteorologiche estreme sul raccolto di questo ortaggio simbolico per la festa di Ognissanti. Nonostante le difficoltà, la domanda diresta alta in Italia, con un mercato che, proprio nelle settimane di, tocca i 30 milioni di euro. Anche se la maggior parte delleitaliane è destinata al consumo alimentare, cresce la richiesta di esemplari ornamentali da intagliare per le celebrazioni del 31 ottobre. Leornamentali sono disponibili in diverse dimensioni, forme e colori, dal classico arancione alle varianti verdi, rosse e striate.