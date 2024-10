Gou Tanabe: "La mia vita dentro gli incubi di Lovecraft" (Di giovedì 31 ottobre 2024) "La paura? È qualcosa di legato alla nostra vita quotidiana. Nel nostro cervello c’è sempre lo spazio per immaginare quello che ci fa paura, abbiamo il terrore di cose che immaginiamo come la morte. Poi se le cose vanno diversamente da come le immaginavamo, allora siamo felici, se invece vanno male allora scatta il terrore". Parlando di paura, l’autore di fumetti Gou Tanabe (J-Pop Manga) è decisamente un esperto. Infatti, tutta la sua attività artistica consiste nel trasporre in immagini le opere di H. P. Lovecraft, re del terrore nella letteratura. Nato a Tokyo nel 1975, pluripremiato in tutto il mondo, Tanabe (che sabato 2 novembre alle 16 incontrerà il pubblico nell’Auditorium di San Romano) ha uno stile iperdettagliato. A Lucca presenta I gatti di Ulthar e altre storie, una raccolta di racconti del cosiddetto Ciclo del sogno di Lovecraft. Quotidiano.net - Gou Tanabe: "La mia vita dentro gli incubi di Lovecraft" Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) "La paura? È qualcosa di legato alla nostraquotidiana. Nel nostro cervello c’è sempre lo spazio per immaginare quello che ci fa paura, abbiamo il terrore di cose che immaginiamo come la morte. Poi se le cose vanno diversamente da come le immaginavamo, allora siamo felici, se invece vanno male allora scatta il terrore". Parlando di paura, l’autore di fumetti Gou(J-Pop Manga) è decisamente un esperto. Infatti, tutta la sua attività artistica consiste nel trasporre in immagini le opere di H. P., re del terrore nella letteratura. Nato a Tokyo nel 1975, pluripremiato in tutto il mondo,(che sabato 2 novembre alle 16 incontrerà il pubblico nell’Auditorium di San Romano) ha uno stile iperdettagliato. A Lucca presenta I gatti di Ulthar e altre storie, una raccolta di racconti del cosiddetto Ciclo del sogno di

