Sport.quotidiano.net - Venezia-Udinese 3-2, clamorosa rimonta dei lagunari nel segno di Pohjanpalo

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Per l'la praticasembrava archiviata in 25' grazie ai guizzi di Lovric e Bravo, ma poi cambia tutto. I padroni di casa prima dimezzano lo svantaggio con il rigore trasformato da, sul quale aveva commesso fallo Giannetti, e poi impattano con un altro piazzato: per la precisione una punizione dal limite trasformata da Nicolussi Caviglia dopo che Touré aveva fermato con le cattive Oristanio lanciato a rete, con annesso cartellino rosso allegato al difensore ospite. Qui comincia di fatto un'altra partita che vede iall'arrembaggio a caccia della posta piena: caccia che dà i suoi frutti all'86', quandotrasforma il secondo rigore di giornata, assegnato stavolta per un fallo di mano di Kabasele.