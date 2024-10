Nazionale Frattesi | Con Spalletti rapporto di odio-amore con lui sono migliorato

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “La prima volta in ritiro il mister mi ha detto ‘di te ho tanta stima, ma sarai il giocatore a cui romperò più le scatole’. Per cui scherzosamente dico che con lui c’è undi. Se un allenatore ti sta addosso vuol dire che vuole farti migliorare, e io con lui“. Così Davideha descritto ilcon Lucianoin un’intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV in occasione dell’ultimo raduno della. Il centrocampista dell’Inter, infatti, è diventato un punto fermo della, andando anche spesso a segno, viste le otto reti (sette nel ciclo) realizzate in 23 presenze. Una mezzala con doti di inserimento e tanta corsa, caratteristiche grazie alle quali si è fatto apprezzare come tuttocampista: “Penso che il mio segreto sia stato quello di avere sempre fame.