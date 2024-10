Napoli, Meret: “Lavoro eccellente!”, Kvara: “Credo nello scudetto” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo la vittoria per 0-2 a Milano, l’attaccante del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia e il portiere Meret si sono espresso su DAZN. Napoli, Alex Meret su DAZN Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta per 2-0 contro il Milan, giocata in trasferta. Di seguito riportiamo le sue parole. La Difesa del Napoli e il Clean Sheet Alex, è il quinto “clean sheet” in sette partite. Avverti qualche cambiamento quest’anno? “Sì, noto sicuramente che la squadra sta svolgendo un Lavoro eccellente sul piano difensivo. C’è grande attenzione, impegno e sacrificio da parte di tutti i giocatori. Oggi è stata una gara complicata, ma siamo stati abilissimi nel chiudere tutti gli spazi al Milan, concedendo davvero poche opportunità. Inoltre, siamo riusciti a segnare e a portare a casa questi tre punti davvero fondamentali”. Terzotemponapoli.com - Napoli, Meret: “Lavoro eccellente!”, Kvara: “Credo nello scudetto” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo la vittoria per 0-2 a Milano, l’attaccante del, Kvichatskhelia e il portieresi sono espresso su DAZN., Alexsu DAZN Alex, portiere del, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta per 2-0 contro il Milan, giocata in trasferta. Di seguito riportiamo le sue parole. La Difesa dele il Clean Sheet Alex, è il quinto “clean sheet” in sette partite. Avverti qualche cambiamento quest’anno? “Sì, noto sicuramente che la squadra sta svolgendo unsul piano difensivo. C’è grande attenzione, impegno e sacrificio da parte di tutti i giocatori. Oggi è stata una gara complicata, ma siamo stati abilissimi nel chiudere tutti gli spazi al Milan, concedendo davvero poche opportunità. Inoltre, siamo riusciti a segnare e a portare a casa questi tre punti davvero fondamentali”.

Napoli, infortunio Meret: i veri tempi di recupero del portiere azzurro

Sembrava andare tutto bene al Napoli, che dopo la sconfitta contro il Verona subita nella prima giornata di Serie A con un sonoro 3 a 0, ha messo in mostra il lavoro fatto da Antonio ... classifica è ...

CdS – Infortunio Meret, l’azzurro è al lavoro per recuperare: le ultime

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Alex Meret, portiere del Napoli. L’estremo difensore azzurro sta recuperando dopo l’infortunio muscolare subìto nel match di Torino contro ...

Meret verso il recupero, rientro con l’Empoli? Il portiere sta accelerando i tempi di recupero

Il portiere azzurro Alex Meret accelera i tempi ... Spinazzola rallentato dai carichi di lavoro di Conte” Infortunio Olivera, sospiro di sollievo: le ultime dall’Uruguay Sky, Modugno e le ultime su ...

Ex prep. portieri del Napoli: "Concorrenza Meret-Caprile? Lasciamoli lavorare"

La concorrenza tra Meret e Caprile ... è lui che fa partire tutte le azioni del Napoli. Sugli esterni abbiamo due giocatori favolosi, che fanno un lavoro difensivo e offensivo enorme.