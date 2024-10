Giornalettismo.com - Musk ammette la netta riduzione della moderazione su X

Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Può darsi che non ci sia un rapporto di proporzionalità diretto. Ma se è vero che su X la disinformazione sta dilagando, con la piattaforma che ospita sempre di più (basti guardare ai report che vengono periodicamente forniti da realtà come NewsGuard) contenuti polarizzanti, che offrono una versione parziale dei fatti quando non propriamente scorretta, è altrettanto vero che i moderatori che operano affinché il linguaggio e i contenuti sul social network di proprietà di Elonsiano adatti al pubblico sono dimezzati. Il fatto che manchino moderatori su X è certificato dal terzo report sulla trasparenza che le grandi piattaforme devono fornire, in conformità con il DSA, il Digital Services Act entrato in vigore qualche mese fa. LEGGI ANCHE > Gli insulti razzisti non vengono moderati su X Che fine hanno fatto i moderatori su X? I report parlano chiaro.