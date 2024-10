Anteprima24.it - Mobilità a Benevento, Durante (Lega): “Ascoltare disagio dei giovani, il piano va rivisto”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ivanno ascoltati, il lorova compreso. Sul caosnon si può far finta di nulla, gli assessori competenti non possono uscirsene che ‘tutto va benissimo’, dovrebbero umilmente invece discutere e dialogare con chi subisce scelte che creano difficoltà. Prima il caos a via Rivellini e ieri e oggi i disagi di traffico a via Mustilli evidenziano che più di qualcosa non funziona neldei trasporti approntato che sicuramente andrebbe”. Così il segretario provinciale deidellaLuigi. “Per definire undidi una città capoluogo di media dimensione con un’utenza di studenti che arriva dalla provincia andrebbe preparato uno studio serio e non si può certo procedere scegliendo i luoghi a piacere.