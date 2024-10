Lapresse.it - Migranti, Delmastro: “Germania nazista Paese sicuro è provocazione? Già chiederselo è una risposta”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Mi sembrava un libro di uno storico quell’ordinanza del tribunale di Bologna. Come al solito esondano da quelle che io credo essere prerogative e facoltà dei giudici. Andremo fino in fondo e vedremo chi avrà ragione”, ha detto a LaPresse Andrea, sottosegretario alla Giustizia, commentando il rinvio alla Corte europea del decreto Paesi sicuri. “Avete interpretato l’esempio citato sullacome una?“, viene quindi chiesto adomandando che tipo di interlocuzione si stesse instaurando tra governo e magistratura. Il sottosegretario: “Il fatto stesso che in Italia ci si possa legittimamente chiedere se ciò che è scritto in una sentenza sia o meno unami pare che qualifichi già. Quindi lagliel’ho già data”.